OFFICIEEL: Lamkel Zé is weg bij Antwerp en tekende bij Slovaakse DAC

Een zucht van opluchting is waarschijnlijk door de bestuurskamers van Antwerp gegaan. Didier Lamkel Zé is geslaagd voor zijn medische testen bij het Slovaakse DAC en zijn aankondiging staat klaar.

Gisteren maakten we bekend dat het Kameroense woelwater onderweg was naar Slovakije om er zijn uitleenbeurt naar DAC af te ronden. Alle details zijn nu rond en Lamkel Zé tekende zijn contract voor één seizoen op uitleenbasis.

DAC neemt zijn volledige loon over, maar bedong geen aankoopoptie. Omdat hij nog een contract tot 2023 heeft, keert hij dus sowieso nog terug naar de Bosuil. Maar hij kan zich bij DAC wel weer profileren en zo een transfer afdwingen voor volgend seizoen. Bij The Great Old zijn ze immers niet geneigd om hem nog een kans te geven, wat hij ook moge presteren in Slovakije.