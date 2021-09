🎥 Het zal nog even wachten zijn tot we weer zo een beelden te zien krijgen van de Antwerpfans in Europa

Volgende week donderdag begint Antwerp aan zijn Europese campagne in de Europa League op bezoek bij Olympiacos. Dit zal wel zonder bezoekende fans zijn.

De UEFA had bekendgemaakt dat bezoekende supporters terug toegelaten waren in de Europese wedstrijden. Dit wel onder voorbehoud van de regelgeving in het desbetreffende land waar de wedstrijd wordt gespeeld.

Antwerp opent zijn avontuur volgende week in de Europa League op bezoek in Griekenland. Ze spelen namelijk tegen Olympiakos uit Athene. Gazet van Antwerpen weet dat de Griekse overheid nog steeds bezoekende fans bant. Hierdoor zal Antwerp het dus moeten doen zonder de fysieke steun van hun fans.

Het zal dus nog wachten zijn tot in Istanbol of Frankfurt voor we weer zo een beelden te zien zullen krijgen van de Antwerpfans.