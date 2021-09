Roberto Martinez waarschuwt de Rode Duivels voor Wit-Rusland

Bondscoach Roberto Martinez ziet tegen Wit-Rusland een kopie van de wedstrijd tegen Estland. Daarbij zal hij moeten rekenen op heel wat afwezigen.

“Deze wedstrijd zal lijken op de match tegen Estland. Wit-Rusland zal een laag blok opzetten, sterk zijn op standaardsituaties”, zei Martinez al waarschuwend.

“Drie wedstrijden in zeven dagen: dan is het moeilijk voor de spelers die al twee keer zijn gestart. We hebben een verse ploeg. “De Ketelaere en Verschaeren zijn er nu bij. Voor Toby Alderweireld, Eden Hazard, Jason Denayer en Hans Vanaken gaan we zien hoe het loopt. Negentig minuten zal wellicht niet mogelijk zijn". Zo gaf hij al een deel van zijn opstelling vrij.

Martinez gaf ook een verklaring waarom er een aantal spelers niet mee afreizen. “Witsel komt terug van een langdurige blessure en hij legde veel kilometers af tegen Estland en Tsjechië. Hetzelfde met Carrasco. Courtois had gekund maar hij had last van de achillespees."