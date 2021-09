🎥 Doelman van de Franse beloften gaat grandioos in de fout tegen de Faeroër

Illan Meslier is de eerste doelman bij Leeds United en ook bij de Franse beloften staat hij onder de lat. Normaal is Meslier zeer betrouwbaar, maar tegen de Faeroër ging de doelman in de fout. De Franse keeper van de U21 probeerde het spel te hervatten met een pass die recht in de benen van zijn tegenstander belandde.

Een knullig doelpunt vanuit het middenveld dat leidde tot de gelijkmaker. De score veranderde daarna echter niet meer, waardoor de Faeroër dus voor een serieuze stunt gezorgd hebben dankzij de Leeds United-doelman.

Yes, it’s an absolute blunder from the french keeper but our under 21 boys just equalised against France!!!



It’s Steffan Løkin with the goal!#U21 #FROFRA pic.twitter.com/PxOkYxV8jr