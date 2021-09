Waasland-Beveren zet duo in de bloemetjes: nieuwkomer meteen topschutter, jubileum voor jonge middenvelder

Zondag neemt Waasland-Beveren het in eigen huis op tegen Westerlo. De club heeft alvast aandacht voor de sterke prestaties van twee spelers. Want Kevin Hoggas en Louis Verstraete hadden iets te vieren.

Dit weekend staat in 1B speeldag 4 op het programma. Waasland-Beveren krijgt leider Westerlo over de vloer. Blaakt de thuisploeg van het vertrouwen? Want twee gevierde jongens zouden hun ploeg weleens op sleeptouw kunnen nemen.

Kevin Hoggas kwam deze zomer over van Cercle Brugge, en toonde zich meteen op de Freethiel. De Franse middenvelder trof in 3 wedstrijden evenveel keer raak, en is daarmee topschutter in 1B. Zondag zal hij dan ook pronken met het logo van topschutter in 1B op de rug.

Daarnaast werd het eerder deze week ook voor Louis Verstraete een speciaal jubileum. De 22-jarige landgenoot kwam tijdens de bekeruitschakeling tegen Dender voor de 50ste keer in actie bij Waasland-Beveren. Dat deed de jonge middenvelder verdeeld over 3 periodes. Tweemaal op huurbasis, maar deze zomer verliet hij Antwerp definitief.