Goed nieuws voor Manchester City: Kevin De Bruyne traint opnieuw mee met de groep, komend weekend inzetbaar tegen Leicester City?

Bij Manchester City kunnen ze tevreden zijn, want de Engelse topclub zal snel opnieuw kunnen rekenen op Kevin De Bruyne. De middenvelder is namelijk opnieuw aan de groepstrainingen aan het deelnemen.

Kevin De Bruyne heeft veel last gehad van de enkel na een tackle van João Palhinha op het EK. De Rode Duivel kwam daardoor nog maar 11 minuten in actie dit seizoen in de Premier League. Daar zal binnenkort echter snel verandering in komen.

Op sociale media heeft De Bruyne namelijk foto's gepost waarbij hij op de groepstraining van Manchester City te zien. Een goed teken voor de Rode Duivel, want het zou kunnen betekenen dat hij komend weekend inzetbaar is voor de topper tussen Manchester City en Leicester City.