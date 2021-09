Het gaat beter met Miguel Van Damme: "De controles zijn heel goed, maar we blijven voorzichtig"

Het gaat de goede kant uit met Miguel Van Damme. Vorig jaar werd er opnieuw leukemie vastgesteld bij de doelman van Cercle Brugge, maar de laatste controles geven positieve signalen.

Miguel Van Damme heeft op Instagram meer uitleg gegeven over zijn gezondheid. Zo zou het de laatste maanden beter gaan met de doelman van Cercle Brugge, al zijn zeker nog niet alle problemen van de baan.

"Voor de moment verloopt alles goed en voel ik mij goed, maar we blijven voorzichtig om al te spreken over genezing. Want zo ver zitten we zeker nog niet. De controles de laatste maanden zijn heel goed, maar dit wil nog niets zeggen. Nu dat alles positief is geniet ik er natuurlijk wel van. Ik probeer zoveel mogelijk te trainen en te genieten van het leven met mijn vrouw, mijn vrienden en mijn familie. We blijven positief en we kijken vooruit. Ik zal er zeker alles aan doen om te slagen", aldus Van Damme op Instagram.