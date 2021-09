Drie nieuwkomers bij Club Brugge in de selectie voor de wedstrijd tegen KV Oostende: Jack Hendry kan debuut maken tegen zijn ex-ploeg

Morgenavond staat de eerste wedstrijd van de nieuwe speeldag in de Jupiler Pro League op het programma. KV Oostende moet daarbij op bezoek bij Club Brugge. Bij de Belgische landskampioen zijn drie nieuwkomers in de selectie terug te vinden.

De meest opvallende naam in de selectie van Club Brugge, is Jack Hendry. De Schotse verdediger trok op de laatste dag van de transferperiode van KV Oostende naar de Belgische landskampioen en vrijdagavond kan hij zijn debuut maken tegen.. KV Oostende.

Met Kamal Sowah en Faitout Maouassa zitten er nog twee nieuwkomers in de selectie bij Club Brugge. Sowah kennen we uiteraard nog van zijn periode bij OH Leuven, terwijl Maouassa werd overgenomen van het Franse Stade Rennes.