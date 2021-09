KV Mechelen trekt naar Anderlecht: "Ploeg is weer boven water aan het komen"

KV Mechelen mag met vertrouwen naar Anderlecht trekken. Tenminste als je de statistieken mag geloven.

In de laatste drie wedstrijden op Anderlecht pakte KV Mechelen telkens een punt. Een leuke statistiek voor de bezoekers. De competitie in de Jupiler Pro League is nog nooit zo open geweest als dit jaar. Dat Anderlecht niet bijster presteert kan in het voordeel van Mechelen spelen.

“Ik heb Mechelen op de openingsspeeldag aan het werk gezien tegen Antwerp: toen waren ze heel sterk”, vertelt Alex Czerniatynski aan HLN. “Nadien volgden drie mindere wedstrijden, maar intussen lijkt de ploeg toch weer boven water te komen.”

KV Mechelen greep vorig seizoen tot de eigen ontgoocheling net naast een Europees ticket. “Nu mag KV opnieuw hoog mikken, maar misschien is er dit jaar nog wel meer concurrentie. Wie had immers verwacht dat Union en Eupen nu bovenaan het klassement zouden staan?”