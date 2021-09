Mysterieuze blessure voor reservedoelman Anderlecht, afwachten voor Murillo

Vincent Kompany zag al zijn internationals gezond terugkeren en kan zondag rekenen op een zo goed als volledige kern. Al is het voor Amir Murillo wel nog afwachten.

Murillo speelde met Panama en werd pas vrijdagavond terug verwacht. Dan is het wel kort dag, maar de rechtsachter heeft fysiek wel een ijzersterk gestel. "Mentaal is Amir altijd klaar", knikte Kompany. "We zullen enkel moeten zien wat zijn parameters zijn na zo'n lange vlucht."

Wie er niet bij zal zijn: reservedoelman Bart Verbruggen. Die heeft een lichte blessure aan de enkel opgelopen en Kompany glimlachte er nogal mysterieus bij. "Wel euh, Bart heeft zich thuis geblesseerd. Met het verkeerde been uit bed gestapt, zoiets..." Hij zal een paar dagen onbeschikbaar zijn.