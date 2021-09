Bastien beseft het: "Het was Standard onwaardig"

Voor Standard wordt het tegen Seraing tijd om orde op zaken te stellen na de zware nederlaag tegen Union Saint-Gilloise.

Ook Samuel Bastien beseft het op zijn persconferentie in Luik voor het duel met Seraing: "Onze prestatie tegen Union was onwaardig."

Geen excuses

En dus moet het beter tegen Seraing: "We mogen geen excuses zoeken, maar we moeten vooruit durven kijken."

"We hebben kwaliteit genoeg binnen de kern, maar we vinden nog geen regelmaat en daar moeten we aan werken."