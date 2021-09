'Dan toch doorbraak in zaak Thelin: medische testen bezig'

Het heeft al een tijdje de nodige voeten in de aarde, maar ondertussen is er nu alsnog een doorbraak in de zaak rond Isaac Kiese Thelin.

Een verlengd verblijf bij Anderlecht werd niet uitgesloten, maar klaarblijkelijk worden het nu toch de Verenigde Arabische Emiraten. Baniyas Volgens het Zweedse SVT zou Thelin eerstdaags nog tekenen bij Baniyas SC. De Zweedse spits is al in de Emiraten ondertussen. Hij zou er ondertussen al medisch gekeurd worden, waardoor een deal echt wel in de pijplijn zit en er snel zou kunnen komen.





