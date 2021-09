Franky Dury verwacht een moeilijke wedstrijd tegen Cercle Brugge

Dankzij de 0-2 overwinning op het veld van KV Oostende kon Zulte Waregem met een goed gevoel de interlandbreak in. Franky Dury blikt vooruit op de wedstrijd tegen Cercle Brugge dat hij een moeilijke tegenstander vindt.

Op de sociale mediankanale van Zulte Waregem blikt Franky Dury vooruit naar de wedstrijd tegen Cercle Brugge. “We hebben een aantal jongens wat speelminuten kunnen geven in de oefenpot tegen Deinze, dat was het belangrijkste. Daarnaast was het een goede voorbereidingsweek. Elke dag met volle focus kunnen trainen”, aldus Dury.

Hij onderschat Cerlce Brugge zeker niet. “Het klinkt misschien cliché, maar ik verwacht een moeilijke wedstrijd. De laatste drie wedstrijden pakten ze geen punten, waardoor ze gebrand zullen staan om de winst mee naar Brugge te nemen. We zullen dus op een gemotiveerde ploeg botsen, maar we zijn klaar.”

Dury blikt ook nog even terug naar de afgelopen transferperiode. “Met Doumbia haalden we in extremis nog een versterking binnen. Hij heeft ook een goede trainingsweek achter de rug. Ik ben ook tevreden dat we met Boya nog een speler halen die sterk is in de duels. Fadera en Kutesa kunnen voor extra gevaar zorgen op de flank. Met Gano hebben we een nieuw spitsenduo samen met Vossen. En Hubert is nu al een vaste waarde in de ploeg.”