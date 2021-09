Gert Verheyen spreekt over Dante Vanzeir: "Ergste wat ik in voetbal meemaakte"

Gert Verheyen heeft een jarenlange carrière als speler achter de rug en was ook onder meer coach bij KV Oostende en de U19 van België.

En dus heeft hij in zijn carrière al heel wat meegemaakt. Maar het ergste wat hij meemaakte, was de blessure van Dante Vanzeir.

Kruisbandletsel

"Zijn tweede kruisbandletsel liep hij op bij de U19 van België", aldus Verheyen in Het Nieuwsblad. "Dat was het ergste wat ik ooit meemaakte."

"Een jonge gast met een kapotte knie in een kleedkamer zien liggen: ik vond dat verschrikkelijk. Ik was ook aan het wenen. Toen ik zelf nog voetbalde, raakte zoiets me emotioneel niet."