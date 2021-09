Openhartige Mazzu: "Ga alles aan mama missen" en "Nochtans hetzelfde Engels als in Genk, maar ..."

Felice Mazzu trekt als verrassende leider met Union naar Genk, de ex-ploeg waar het voor hem nooit werkte. En de coach is openhartig, zowel sportief als privé.

Privé werd Mazzu onlangs geconfronteerd met de dood van zijn moeder. "Het is een troost dat ze zachtjes is ingeslapen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Maar ik zal alles aan haar missen. De affectie, het simpele feit dat ze mijn mama was, het telefoontje na elke wedstrijd, ..."

Begrip

Sportief is het voor de coach een terugkeer naar de Luminus Arena, waar het voor Mazzu nooit helemaal werkte: "Waarom het bij Union wel lukt?"

"De voertaal is het Engels, dat helpt met de mengelmoes aan spelers. Ach, het is nochtans hetzelfde Engels als in Genk, maar hier begrijpen de spelers me wel."