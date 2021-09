Vincent Mannaert maakt het bilan op: "Moeilijkste transfermarkt van de 30"

De transfermarkt voor Club Brugge was zeker geen makkelijke. Dat heeft Vincent Mannaert zelf toegegeven.

"Het is altijd de bedoeling geweest om vers bloed toe te voegen aan wat een succesvolle kern was, maar die wel toe was aan vernieuwing", aldus Vincent Mannaert bij De Tribune.

Geen ingespeeld elftal

"Het klopt dat er geen ingespeeld elftal aan de start zal komen van de Champions League. Maar dit was mijn 30ste transferperiode."

"Het is ook de moeilijkste geweest, omdat we na een rustige transferperiode vorig jaar nu in een hele drukke markt terechtkomen."