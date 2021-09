'Mirakelman' was ook opnieuw Man van de Match

Een paar weken geleden leek hij nog erg lang buiten strijd te zijn, ondertussen is de mirakelman ook opnieuw van belang.

Michael Frey is een echte goalgetter, dat weten we al van in zijn periode bij Waasland-Beveren. Maar ook bij Antwerp gooide hij dit jaar al hoge ogen.

MOTM

Ook tegen Eupen kon hij met één actie opnieuw de wedstrijd beslissen. En zo zit de Zwitser al aan acht goals in zes matchen.

Of hij topschutter gaat worden? Daar is het nog heel vroeg op het seizoen voor, maar hij heeft wel alvast de boel goed in gang gezet. En ook tegen de Oostkantonners was hij - uiteraard - onze Man van de Match.