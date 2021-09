Persoonlijk 'drama' deze zomer voor Gert Verheyen: "Vermoord, een aanslag"

Ook voor Gert Verheyen waren het drukke weken deze zomer met het EK: analyses in de krant en in Villa Sporza onder meer. Ondertussen gebeurde er in de zomer ook op het thuisfront iets jammerlijks.

“Je hoort alleen nog kikkers, geen kiekens meer”, aldus Verheyen een tijdje terug in Het Nieuwsblad. “Ze zijn vermoord. Een aanslag.” Vos of marter “’s Ochtends vier dood, slechts een overlevende. En na de Europa League-finale bleek ook de laatste te zijn gepakt.” “Een vos of een marter, denk ik. Aan de sporen te zien vermoedelijk een marter, mijn schuld want het vossenluikje van hun hok werkte niet. Wat kan je daartegen beginnen.”