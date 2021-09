Van der Elst beschouwt voor op dé topper van zondag: "Daar kijk ik vooral naar uit"

Franky Van der Elst kijkt uit naar de zondag op voetbalgebied. Er staan dan ook heel wat leuke wedstrijden op het programma.

Vooral de clash van Vanzeir en Mazzu met Union tegen hun ex-ploeg Genk is een wedstrijd waar de analist naar uitkijkt.

Omschakeling

"Ik kijk er naar uit. Vooral of Union Undav en Vanzeir in stelling kan brengen", klinkt het in De Zondag. "Hoe goed zullen ze elkaar vinden en hoe efficiënt zullen ze zijn?"

"Ik denk dat Union zijn normale spel zal proberen spelen. Het beschikt over de ideale spelers voor de omschakeling."