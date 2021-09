📷 De Bruyne en Courtois weten wat ze waard zijn in FIFA 22

EA Sports heeft de spelerratings voor het nieuwe FIFA 22 klaar. Maandag werden de 22 beste spelers getoond.

Kevin De Bruyne blijft op 91 staan. Daarmee heeft hij dezelfde score als Ronaldo, Neymar, Oblak en Mbappé.

Lionel Messi is met 93 de beste, gevolgd door Robert Lewandowski met een ranking van 92. Thibaut Courtois heeft een 89 achter zijn naam gekregen.

.@PhilFoden and @DeBruyneKev sat down and guessed the #FIFA22 #FIFARATINGS of their fellow team mates! 🤔📊



⚽️ @EASPORTSFIFA

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re