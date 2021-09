Hoe deden onze Europese tegenstanders het? Olympiakos bijt de tanden stuk, Flora Talinn houdt schietoefening

Deze week gaan de Europese clubcompetities écht van start. Met Club Brugge, Racing Genk, Antwerp en AA Gent vaardigt België vier clubs af. Hoe verging het de tegenstanders van onze ploegen afgelopen weekend?

PSG-Clermont Foot: 4-0

Champions League: Club Brugge-PSG (woensdag)

PSG kende in eigen huis geen moeite met promovendus Clermont Foot. Ander Herrera zette PSG met twee doelpunten in het eerste halfuur op rozen. Na de koffie zorgde Mbappé en Gueye voor de 4-0 eindstand. Na vijf speeldagen staat PSG bovenaan het klassement met het maximum van de punten. Dichtste achtervolger Angers telt al vier punten achterstand.

Olympiakos-Atromitos: 0-0

Europa League: Olympiakos-Antwerp (donderdag)

Op de openingsspeeldag van de Griekse hoogste klasse bleef Olympiakos in eigen huis steken op 0-0 tegen Atromitos. Olympiakos had 65% balbezit, maar slaagde er niet in om de kansen om te zetten in een doelpunt. Bij Olympiakos begon Valbuena in de basis, Onyekuru viel na rust in.

Rapid Wien-Admira Wacker Modling: 1-2

Europa League: Rapid Wien-Racing Genk (donderdag)

Rapid Wien kwam op slag van rust op voorsprong via Grahovac. Na de pauze boog Admira Wacker de wedstrijd helemaal om: Kerschabum stelde gelijk, in de slotfase maakte Zwierschitz de ommekeer compleet. Rapid Wien staat na zeven speeldagen op een gedeelde vierde plaats met acht punten.

Parnu Vaprus-Flora Tallinn: 0-6

Conference League: AA Gent-Flora Tallinn

Flora Talinn kwam vroeg op voorsprong na een eigen doelpunt. Het was lang wachten op de verlossende tweede treffer. Zenjov zette met nog twintig minuten op de klok. Daarna was de veer gebroken bij Vaprus en trok Flora alle registers open. Zo liep de score nog op tot 0-6.