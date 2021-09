Mag Zirkzee een basisplek bij Anderlecht vergeten na prestaties van Kouamé?

Met twee goals legde Kouamé de basis voor de ruime overwinning van RSC Anderlecht tegen KV Mechelen.

De eerste helft tegen KV Mechelen viel tegen voor paarswit, maar onder impuls van Kouamé kon Anderlecht naar een 7-2-zege gaan.

Kouamé had de voorkeur gekregen op Zirkzee in de basiself bij Anderlecht. Toen de Nederlander mocht invallen was hij duidelijk geprikkeld.

Is Zirkzee zijn basisplek kwijt? "Zirkzee heeft wat van die Nederlandse arrogantie. Kouamé is iets discreter, werkt hard en wil Kompany iets teruggeven”, zegt analist Alexandre Teklak in La Dernière Heure. “Hij speelt ook meer voor het collectief. Maar opgelet: de arrogantie van Zirkzee is ook een kracht. Mentaal gezien zijn het in ieder geval twee totaal andere spelers.”