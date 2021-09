Opsteker voor Antwerp: aanwinsten dan toch speelgerechtigd voor inhaalmatch tegen Racing Genk

Racing Genk en Antwerp gaan donderdag respectievelijk bij Rapid Wien en Olympiakos op zoek naar puntengewin op de eerste speeldag van de Europa League.

Op woensdag 22 september staat de inhaalmatch Antwerp-Genk op het programma. Die werd in het weekend van 21 en 22 augustus uitgesteld, zodat Antwerp zich in alle rust kon voorbereiden op het Europese treffen met Omonia Nicosia.

Er heerste twijfel of Ally Samatta, die pas op de slotdag van de mercato bij Antwerp arriveerde, al dan niet speelgerechtigd was voor deze inhaalwedstrijd.

Normaal gezien is de regel dat alleen spelers die op de oorspronkelijke wedstrijddatum speelgerechtigd zijn, mogen deelnemen aan de inhaalmatch. Uitzondering is er wanneer het uitstel gebeurd is in het kader van deelname aan Europese competities, wat hier het geval is. Hierdoor mogen Samagoal, Dessoleil en Dwomoh spelen tegen Racing Genk.