STVV organiseert een open training voor de fans

In een nog niet zo lang verleden was het vanzelfsprekend dat supporters de training volgde van hun favoriete club. Omwille van Covid-19 behoort dit nu tot het verleden. Al maakt STVV voor één keer een uitzondering.

STVV won afgelopen speeldag met 0-1 op het veld van Beerschot en kijkt volgend weekend streekgenoot Racing Genk in de ogen. Eindelijk terug de Limburgse derby met publiek en mede daarom mogen de fans ook nog eens naar de training komen kijken.

STVV kwam met het volgende bericht op hun website:

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Genk zullen de spelers alle steun van hun geliefde fans nodig hebben! Dus, de training van morgen (woensdag 15 september) zal open zijn voor het publiek. Kom een kijkje nemen en supporter mee van 15.30 tot 17.00 in de Sint-Jansstraat, 5 - 3800 Sint-Truiden.

Sociale afstand en handen desinfecteren is nog steeds verplicht. Ook wordt het dragen van een mondmasker sterk aangeraden. Het aantal toegelaten fans in het complex is beperkt, dus we behouden ons het recht voor om fans te weigeren aan de ingang als het vol is (first in, first served).