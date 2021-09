Debat van de week: wat verwacht u van onze ploegen in Europa? (En u schuift een verrassende kampioen naar voren!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de titelfavorieten van onze lezers. En daaruit kwam toch wel een enigszins verrassende naam naar voren. Niet Club Brugge (25%), maar wel KRC Genk (29%) kreeg de meeste stemmen achter zijn naam. Breken zij de hegemonie? Op de derde plaats vinden we Antwerp. Woensdagavond opent Club Brugge de debatten in Europa, daarna spelen ook Antwerp, Genk en Gent nog op donderdag. Welke teams ziet u de Europese lente halen? Voor Club Brugge is ook een derde plaats in de poule dus voldoende. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie haalt volgens jou allemaal de Europese lente? Club Brugge 19% Antwerp 75% Genk 75% AA Gent 50% Niemand 0%