Kan Club Brugge stunten tegen het grote Paris Saint-Germain?

De fans van Club Brugge hebben ongetwijfeld aanstaande woensdagavond met rood omcirkeld in hun agenda. Dan staat namelijk de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain gepland. Dat wil zeggen dat onder meer Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé op bezoek komen in het Jan Breydelstadion.

Scorend vermogen

Bij Club vinden ze dit seizoen gemakkelijk de weg naar doel. In de reguliere competitie waren de Bruggelingen goed voor al vijftien doelpunten in zeven wedstrijden.

Daarmee is Club momenteel, samen met Charleroi, de beste scorende ploeg van dit seizoen in de Jupiler Pro League.

Met die aanvallende mentaliteit moet het woensdagavond mogelijk zijn om minstens één keer te scoren tegen Messi en co.

Monsterstunt

Club Brugge nam het twee jaar geleden al eens op tegen de Parijzenaren. In eigen huis werd Blauw-Zwart overklast met 0-5, maar enkele weken later verloor Club slechts nipt met 1-0 in Parijs.

In diezelfde periode kon Club Brugge ook stunten tegen Real Madrid. In Bernabéu werd er toen 2-2 gelijkgespeeld.

Club Brugge heeft momenteel héél wat talent rondlopen. Spelers die zich maar al te graag willen bewijzen op het Europese toneel. Tel daarbij op dat Club Brugge in een vol huis speelt en wie weet…

Misschien zit er voor de Bruggelingen wel opnieuw een monsterstunt in!

Mbappé

Mbappé deed in de afgelopen drie duels voor Paris Saint-Germain maar liefst vier keer de netten trillen. De Fransman scoorde bovendien in alle drie de wedstrijden.

Als hij op dat elan doorgaat, is de kans groot dat ook hij ook vanavond raak schiet voor de Parijzenaren.

