Niet alleen Ruud Vormer is eventuele verrassing op de bank bij Club Brugge: ook sterkhouder in de defensie zou niet starten tegen PSG

Vanavond speelt Club Brugge een belangrijke thuiswedstrijd in de Champions League tegen PSG. Philippe Clement zou wel eens voor enkele verrassingen kunnen kiezen, want zo zouden Vormer en Mechele op de bank starten.

Volgens Het Laatste Nieuws is er deze avond geen plaats voor Ruud Vormer in de basis tegen PSG. Philippe Clement zou op het middenveld namelijk voor de driehoek Vanaken-Rits-Balanta kiezen. Vanaken zou de kapitein zijn tegen de Franse topclub.

Maar het zou niet de enige verrassing zijn in de ploeg van Clement, want ook Mechele zou niet starten. Centraal achterin zou nieuwkomer Jack Hendry namelijk naast Nsoki starten. Hendry kwam op de laatste dag van de transfermercato over van KV Oostende.