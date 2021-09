11 clubs en 24 trainers in 15 jaar: "Gezien hoe het moet en hoe het zeker niet moet"

Aanvoerder Steve De Ridder van STVV kan wel wat vertellen over trainers en voetbalclubs sinds hij in 2006 op het hoogste niveau voetbalde.

Het is een indrukwekkend lijstje met cijfers. Bijna 450 wedstrijden speelde Steve De Ridder in zijn carrière. Hij kan dus een mondje meepraten over trainers. “Ik heb gezien hoe het moet en hoe het zeker niet moet. Ik kom tot de conclusie dat veel trainers slechte people managers zijn”, vertelt hij aan Sport/Voetbalmagazine.

Volgens De Ridder zorgen ze vooral voor zichzelf omdat de druk zeer groot is. “En daardoor nemen ze overhaaste beslissingen. Een trainer die wint, heeft altijd gelijk. Maar wat met het menselijke aspect? Winnen is geen vrijgeleide om spelers slecht te behandelen.”

Het pijnlijkste moment beleefde De Ridder bij Lokeren. “Meneer Glen De Boeck en meneer Louis de Vries vonden het nodig om mij na drie jaar trouwe dienst zomaar in de C-kern te droppen om met jongens van 16 of 17 jaar te trainen. Dat vond ik laag bij de grond. Maar ik heb sowieso geen hoge pet op van die mannen.”