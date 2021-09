Heksenketel op komst voor Antwerp: "Soms duurt het een kwartier vooraleer we zien wat er op het veld gebeurt"

Nadat we veilig geland waren in Athene, bracht een uit de kluiten gewassen taxichauffeur ons naar het hotel. We geraakten aan de praat, de man in kwestie bleek al jaar en dag fan van Olympiakos te zijn.

Giannis, we schatten hem rond de 40 jaar oud, loodste ons veilig en wel doorheen de drukke straten van Athene. Terwijl praatten we over Olympiakos en Antwerp. Wie? Antwerp. "Ik kom uit een heus Olympiakos-nest. Mijn vader was er bijvoorbeeld bij tijdens de Gate 7-tragedie. Gelukkig verliet hij het stadion tien minuten voor tijd..." In 1981 kwamen na een 6-0 overwinning van Olympiakos tegen rivaal AEK 21 mensen om het leven nadat er ongekende hysterie uitbrak in de tribunes. De harde kern van Olympiakos draagt vandaag, veertig jaar later, nog steeds de naam Gate 7.

Olympiakos-nest

"Ikzelf heb al vijftien jaar een abonnement op Olympiakos en ook morgen zal ik van de partij zijn. Ook mijn zoontje zal er zijn." Giannis toont ons een foto van zijn zoontje achter een heus rookgordijn. "Ja, dat hoort er hier bij! Dat is ook toegelaten, zolang het niet wordt weggegooid. In de beladen duels tegen Panathinaikos duurt het soms vijftien minuten vooraleer we kunnen zien wat er zich op het veld afspeelt."

Giannis blijkt niet te overdrijven. Hij toont ons filmpjes -in Griekenland blijkbaar toegelaten tijdens het rijden- van een rode zee aan vuurwerk. Indrukwekkend. "Veel spelers die hier komen spelen loven na afloop de sfeer die in het stadion hangt. Een echte voetbalsfeer! Vijandig? Nee, zo zou ik het niet noemen. Al zullen we natuurlijk de spelers van Antwerp onder druk proberen zetten."

"Speelt Nainggolan daar?!"

Nu we het over Antwerp hebben. De Great Old zette de voorbije jaren enorme stappen voorwaarts, maar dat nieuws is nog niet binnengesijpeld in Griekenland. "Ik ken er geen enkele speler van... Nainggolan? Speelt die bij Antwerp? Wow, dat is niet niks. Dat worden mooie duels met Camara... Björn Engels? Hij was hier één seizoen, maar heeft niet veel kunnen tonen hier", aldus Giannis.

"Bij Olympiakos is het toch nog altijd opletten voor El-Arabi, die gemakkelijk de weg naar doel vindt. Mady Camara is dan weer een beest op het middenveld. En Mathieu Valbuena? Op zijn 37ste speelt hij nog altijd met een groot hart en veel passie, alsof hij nog 18 jaar oud is. Maar na 60 à 65 minuten is zijn tank doorgaans leeg."

Tot slot: Olympiakos dan toch maar de grote favoriet donderdag? "Ik ga ervan uit dat Olympiakos sterker is. Het is bovendien de eerste belangrijke wedstrijd van het seizoen. Afgelopen weekend tegen Atromitos waren er 8000 à 9000 toeschouwers, dat zullen er donderdag wel een pak meer. Het belooft een hete avond te worden (lacht). Het nadeel dat Olympiakos heeft, is dat ze nog maar één competitiewedstrijd hebben gespeeld. Er zijn heel wat nieuwe spelers gekomen, dus we hebben nog wat tijd nodig om ingespeeld te geraken. Hopelijk brengt ons dat niet in de problemen tegen Antwerp." Waarna Giannis ons feilloos dropte voor het hotel, zijn kaartje gaf ("we spreken elkaar aan het stadion") en wegscheurde met zijn aftandse Mercedes.