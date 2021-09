Positieve geluiden na 1 maand Nainggolan bij Antwerp: "Tegen de koning of materiaalman, hij is altijd dezelfde Radja"

Radja Nainggolan voetbalt inmiddels één maand voor Antwerp en er zijn enkel positieve geluiden over hem te horen. Sportief kan het als ploeg nog wat beter, maar als persoon is Nainggolan alvast een graag geziene gast op de Bosuil.

"Radja ligt goed in de groep", zegt zijn ploegmaat Birger Verstraete in HLN. "Iedereen kan hem verdragen. Hij is een je m'en-foutist. Radja is puur. Hij gaat niet meer veranderen, op alle vlak. Radja is niet het grote voorbeeld of iemand die iedereen op sleeptouw neemt, maar hij past wel perfect in onze groep."

Zijn uitgesproken persoonlijkheid vormt dus geen probleem. "Je kan geen 30 schooljongetjes in de kleedkamer hebben", meent Verstraete. "Hij is letterlijk en figuurlijke een kleurrijke figuur, maar wel iemand die iedereen respecteert."

"Een man uit één stuk", zo beschrijft hoofdkine Jan Van Damme Radja Nainggolan. "Helemaal geen vedettestreken. Hoe gewoon kan je zijn? Of hij nu tegen de koning of tegen de materiaalman bezig is, hij is altijd dezelfde Radja. Hij heeft voor iedereen evenveel respect. Pas op, hij is wel enorm rechtuit. Ik kan dat appreciëren, want dan weet je wat je aan hem hebt."

Dat wil overigens ook niet zeggen dat er sprake is van een tunnelvisie. "Ook al heeft hij een uitgesproken mening, hij staat ook open voor die van anderen. Als hij bijvoorbeeld vindt dat bepaalde oefeningen niet nodig zijn, maar je kan hem uitleggen waarom die misschien wél de moeite zijn, dan is het ok éen doet hij ze mee."