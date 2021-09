Aantal Antwerp-fans in Tribune 4 blijft voorlopig beperkt: "We hebben begrip voor frustraties van de supporters"

Bij Antwerp kijken ze uit naar het eindelijk spelen van een thuismatch in een volle Bosuil. Tribune 4 zou dan ook vol moeten zitten en dat is voorlopig nog altijd niet toegelaten. Ook tegen Seraing mogen daar slechts 2000 supporters plaatsnemen.

"De voorbije week zijn de contacten tussen de bouwheer en de verschillende bevoegde instanties m.b.t. het dossier Tribune 4 intensief gevoerd", laat Antwerp weten op zijn website. "De gevraagde bijkomende info werd aangeleverd en uitvoerig behandeld. Jammer genoeg moeten wij als club meedelen dat, op vandaag, de club nog geen definitieve goedkeuring mocht ontvangen voor de volledige opening van Tribune 4."

"We werden geïnformeerd dat die definitieve beslissing wel hangende is en werken verder om alle formaliteiten te vervolledigen", klinkt het nog in de mededeling van stamnummer 1. "Concreet wil dit zeggen dat de capaciteit voor komende zondag opnieuw beperkt zal zijn tot 2000 supporters op Tribune 4."

Doel om groen licht te krijgen tegen Genk

Het geduld van sommige supporters wordt zo ferm op de proef gesteld. "Wij hebben begrip voor de bezorgdheid en frustraties van de supporters. Als club hebben we alles in het werk gesteld en zijn we operationeel klaar zodra de beslissing rond Tribune 4 definitief valt. Het doel blijft om groen licht te krijgen voor onze uitgestelde thuiswedstrijd tegen KRC Genk op woensdag 22 september."