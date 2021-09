Verdediger van KV Kortrijk twee weken geschorst en mist zo de derby tegen Zulte Waregem

De wedstrijd tegen OH Leuven van vorige krijgt nog een serieus staartje. Zo is KV Kortrijk verdediger Aleksander Radovanovic twee weken geschorst.

KVK-verdediger Aleksandar Radovanovic duwde OHL-speler Pierre-Yves Ngawa in het gezicht. De poppen gingen vervolgens aan het dansen. Scheidsrechter Wim Smet aarzelde niet en Radovanovic kreeg een rode kaart. Die mocht helemaal op het einde van de wedstrijd gaan douchen en kon zo de nederlaag niet meer vermijden voor KVK.



Het Bondsparket stelde twee dagen schorsing en een boete van 2000 euro voor. Kortrijk ging daartegen echter in beroep en was van mening dat één speeldag schorsing meer dan genoeg was. Het Bondsparket stelde daarop drie speeldagen schorsing voor (één voorwaardelijk). Dat voorstel werd vandaag aanvaard door de Disciplinaire Raad. Radovanovic wordt twee speldagen effectief geschorst en krijgt een boete van 2500 euro. Zijn schorsing gaat vandaag in waardoor hij de duels tegen AA Gent en Zulte Waregem vanuit zijn zetel moeten volgen.