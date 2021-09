Anderlecht op zoek naar nieuwe assistent: "Als ik er twintig wil, dan nemen we er twintig"

Vincent Kompany zag met Aaron Danks en Craig Bellamy twee van zijn assistenten de club verlaten.

Vincent Kompany beschikt met Floribert Ngalula maar over één assistent meer. Aaron Danks en Craig Bellamy hielden ermee op bij Anderlecht.

“Ik heb mijn spelers beloofd dat het trainingsniveau niet zou zakken. Het is een gelijkaardig verhaal aan spelers die vertrekken tijdens de transferperiode. Anderen moeten de taken overnemen”, zegt Kompany op zijn persconferentie.

Eerder viel de naam van Will Still, ex-trainer van Beerschot, als mogelijke assistent. “We hebben alleszins een goeie basis. Hoeveel assistenten ik er bij wil? Het gaat niet om het aantal, maar om de kwaliteit van de coaches. Als ik twintig kwaliteitsvolle assistenten wil, nemen we er twintig.”