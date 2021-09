Kompany trekt met Anderlecht naar Standard: "Thuispubliek kan je ook blokkeren"

Zondag staat Vincent Kompany voor het eerst als trainer langs de zijlijn op een gevuld Sclessin.

De spelersgroep van Anderlecht lijkt klaar te zijn voor de opdracht. “We hebben, zoals elke week, een objectieve analyse gemaakt. Ik heb mijn spelers maar één keer moeten zeggen dat ze de hele week gefocust moesten zijn”, zegt Kompany tijdens zijn persbabbel.

Kompany moet voor het eerst op Sclessin coachen, met publiek erbij. “Dat zal Standard wellicht een extra boost geven, net zoals ons vorig weekend. Maar het thuispubliek dat in zo’n matchen méér druk legt, kan je als ploeg evengoed doen blokkeren. De druk is wellicht groter voor ons, de bezoekende ploeg, maar dat kan dus snel keren.”

Kompany kijkt dan ook alleen naar zijn eigen team. “Ik wil een goede organisatie, een zuivere opbouw en veel pressing zien. En gevaarlijk zijn voor doel, natuurlijk. Of ik het team anders heb voorbereid? Neen, want het verloop van een match kan je grotendeels niet voorspellen. Het gaat nu om een Clásico, maar ik zou de jongens op dezelfde manier voorbereid hebben op een Champions League- of WK-finale.”