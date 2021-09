Standard mist aanvoerder tegen Anderlecht en moet met een onuitgegeven defensie aantreden

Kostas Laifis is er zeker niet bij dit weekend bij Standard in de topper tegen Anderlecht. Het wordt puzzelwerk voor Mbaye Leye in de verdediging.

Het Laatste Nieuws weet dat Kostas Laifis er niet zal bij zijn in de topper tegen Anderlecht. De kapitein van Standard en rots in de branding centraal achterin ondervindt nog teveel hinder van een blessure aan de quadriceps. Het is niet zeker wanneer hij terug fit zal zijn maar deze speeldag komt alvast te vroeg.

Dit is niet het enigste probleem in de verdediging van Standard. Zo is ook Moussa Sissako er niet bij in de topper. De centrale verdediger is namelijk geschorst en zal de wedstrijd moeten meemaken vanuit de tribune. Standard zal naar alle waarschijnlijkheid met een onuitgegeven en heel jonge verdediging aantreden met Nathan Ngoy (18), Ameen Al-Dakhil (19) en de 'ervaren' Nicolas Gavory (26).