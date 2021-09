Oud-speler begrijpt de politiek bij Anderlecht niet: "Jammer dat de enige superster de trainer is"

Milan Jovanovic pakte twee titels bij Anderlecht, maar ook bij Standard. De ideale man om vooruit te blikken op de clash van zondag.

Dat geen van beide clubs dit jaar nog Europees speelt, is wel een domper. “Tja. Elke topclub heeft weleens zo’n fase, maar historisch gezien is Anderlecht toch de grootste club van België. Dan mag je nooit uitgeschakeld worden door Vitesse, hè”, zegt Jovanovic aan Het Nieuwsblad.

Van de huidige spelerskern van beide clubs kent hij amper nog spelers of namen. Zeker niet bij Standard. “Ook niet bij Anderlecht, dat een traditie van vedettes heeft. Het is mooi om een goede jeugdopleiding te hebben, maar dat is maar één aspect van een topploeg.”

Want namen heb je altijd nodig. Grote namen. “Een grote club heeft ook altijd enkele sterren nodig. Gasten die respect afdwingen, het vertrouwen boosten en beslissend zijn. Alleen zo haal je titels en de Champions League-kwalificatie binnen.”