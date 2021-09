Van den Brom kon niet anders dan Bongonda wisselen: "Niet getwijfeld"

Theo Bongonda liet tijdens de rust van Rapid Wien tegen Racing Genk weten dat hij te veel last had van een blessure.

Trainer John van den Brom greep dan ook meteen in. “Daarom heb ik niet getwijfeld om hem te wisselen”, zegt de Genkse trainer aan HBVL.

Van den Brom heeft ook voldoende vervanging paraat. “We hebben met Trésor ook een schitterend alternatief achter de hand, Mike heeft zijn kwaliteiten uitgebreid getoond.”

Toch ziet het er naar uit dat Bongonda de match tegen STVV wellicht zal missen. “Met het oog op de derby kan ik me nog niet over de beschikbaarheid van Bongonda uitspreken, daarvoor is het nog te vroeg.”