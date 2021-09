Mbaye Leye voor de Clasico tegen Anderlecht: "Twaalfde man kan het verschil maken"

Zondag staat dé Clasico op het programma tussen Standard en Anderlecht. Mbaye Leye kijkt alvast enorm uit naar dat duel, zoveel is duidelijk.

Mbaye Leye moet het doen zonder Bokadi, Laifis en Sissoko - drie erg belangrijke spelers volgens de coach. Toch hoopt hij volop op een sterke prestatie tegen Anderlecht.

"Het succes tegen Seraing heeft deugd gedaan. We willen ons niveau nu nog verder verbeteren, de goede keuzes blijven maken", aldus Leye op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met paars-wit.

© photonews

Woensdag was er een open training, met heel wat supporters die present tekenden. "We wilden dat al lang organiseren, maar zochten een goed moment. Voor de fans is zoiets ook leuk, voor de spelers ook."

"We willen nu ook tegen Anderlecht de lijn doortrekken. Ik hoop dat het een leuk sfeertje wordt. We zullen op ons best moeten zijn, maar ik reken ook op de twaalfde man. Zij kunnen het verschil maken voor ons", besloot Leye.