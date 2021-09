Slecht nieuws voor Alexis Saelemaekers en co: AC Milan mist beide spitsen voor duel tegen Juventus

AC Milan staat voor een lastige verplaatsing naar Juventus. Het Champions League-duel tegen Liverpool zit nog in de benen en enkele belangrijke pionnen ontbreken. Stefano Pioli zal alvast geen beroep kunnen doen op beide spitsen. Heel wat puzzelwerk dus voor de Italiaanse hoofdtrainer.

Bij de Rossoneri ontbreken zowel Zlatan Ibrahimović als Olivier Giroud in de spelerskern. De Zweed vierde vorige week nochtans zijn rentree tegen Lazio, maar vlak daarna liep hij opnieuw een achillespeesblessure op.

Het bestuur kent de blessurehistorie van Ibrahimovic maar al te goed, en plukte daarom voorbije zomer Olivier Giroud weg bij Chelsea. De Franse spits kreeg net te maken met een coronabesmetting, en past nu ook voor het duel tegen De Oude Dame door rugproblemen.

Heel wat puzzelwerk dus. Men verwacht dat Ante Rebic zijn flankpositie verlaat en plaats zal nemen in de spits. Benieuwd of de ploeg van Alexis Saelemaekers, ondanks enkele afwezigen, met een punt of zelfs meer kan terugkeren naar de Italiaanse modestad