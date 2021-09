📷 Topschutter aller tijden van Tottenham op 81-jarige leeftijd overleden

Greaves speelde van 1961 tot 1970 voor Tottenham. Hij scoorde 266 goals in 379 wedstrijden. In 1963 won hij met de club de Europabeker der Bekerwinnaars. Hij pakte ook twee keer de FA Cup.

Greaves speelde 57 keer voor de nationale ploeg en scoorde daar ook 44 keer. In 1966 maakte hij deel uit van de ploeg die wereldkampioen werd, al kwam hij enkel tijdens de groepsfase tot spelen toe.

Greaves kwam in zijn carrière ook nog voor Chelsea, AC Milan en West Ham uit.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.



We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.



Rest in peace, Jimmy.