Yari Verschaeren zegt waar hij het liefst wil spelen: "Daarover het eens met de coach"

De speelminuten van Yari Verschaeren bleven de laatste wedstrijden beperkt. De speler van Anderlecht legt uit wat hij zelf graag doet.

Yari Verschaeren weet zelf heel goed waar hij moet spelen om een hoog rendement te kennen. “Ik ben iemand die een beetje vrij wil zijn om overal rond te kunnen bewegen”, vertelt Verschaeren aan De Zondag. “Wanneer ik aan de bal kom, zoek ik graag de korte combinatie én ik kan snel wegdraaien. Om mij echt goed te voelen, moet ik veel de bal kunnen raken. Op tien kan dat het best, omdat het spel meestal via daar loopt.”

Met Vincent Kompany is daarover geen enkele discussie. “Hij weet dat ik graag op het middenveld speel en is er zelf ook van overtuigd dat ik daar het best rendeer, dus daar is geen conflict over. Ik denk niet dat daar echt over gesproken moet worden.”

Volgens Verschaeren loopt de relatie met de trainer vlot. “Een goeie relatie, zoals elke speler in de groep, denk ik. Er wordt veel gecommuniceerd, niet altijd één op één, maar met alle spelers samen.”