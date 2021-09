Aanduidingen speeldag 9: Vergoote fluit speeldag op gang, D'Hondt leidt KV Oostende-Anderlecht

Jasper Vergoote fluit vrijdagavond met Club Brugge-OHL speeldag negen op gang. Nicolas Laforge, die na Standard-Anderlecht serieus op de korrel werd genomen door Standard-spits Joao Klauss, moet Union-Antwerp in goede banen leiden.

Bekijk hier alle aanduidingen voor komend weekend.

Find out the appointments for matchday 9️⃣ of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24IF6K

🇫🇷 - https://t.co/UY9Ad32ZZ5 pic.twitter.com/DPbPtkIOdT