Makelaar Lang bevestigt: "AC Milan is geïnteresseerd in hem, maar er is veel interesse, wat normaal is"

Noa Lang gaat vlot over de tongen na zijn prestatie tegen PSG. In België wisten we al langer wat hij kon, maar nu hij dat ook op het Europese toneel toonde is de belangstelling exponentieel gestegen.

Dat laat ook zijn zaakwaarnemer, Bart Baving van Wasserman, weten aan Calciomercato.it. “Het mooie aan Noa is dat hij erg kritisch is voor zichzelf. Direct na het duel met Paris Saint-Germain zei hij dat hij het beter had kunnen en moeten doen. Maar het was een uitstekende teamprestatie en dan kan Noa een belangrijke rol spelen."

Ook Charles De Ketelaere is in beeld bij de Rossoneri. Lang zijn statistieken hebben echter heel wat gegadigden aangetrokken. "Hij is 22 en met zijn aantal goals en assists is het normaal dat veel clubs interesse tonen en hem volgen", aldus Baving. "Het is waar, ik weet dat de Rossoneri hem erg waarderen. Nu hij zich echter volledig op Club Brugge richt, wil hij opnieuw Belgisch kampioen worden.”

"Hij werkt altijd hard en heeft een uitstekende techniek, techniek en visie. Hij is ook een uitstekende beslisser en een nette afmaker. Hij is een gulle speler, allesbehalve egoïstisch. Ik heb veel mensen horen zeggen dat hij op Neymar lijkt, vooral na de wedstrijd van PSG."