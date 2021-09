Genk zet ambities kracht bij: nieuws rond derde sterkhouder in de pijplijn

Bij KRC Genk kunnen ze mits winst tegen Antwerp gedeeld aan de leiding komen in de Jupiler Pro League. De ambities zijn er scherp.

Afgelopen zomer was er veel interesse in een aantal sterkhouders, zo ook in Junya Ito. Maar de Japanner bleef op post.

Derde sterkhouder

Nu zetten de Limburgers hun ambities om uit te groeien tot de uitdager van Club Brugge wat extra kracht bij, want volgen Het Laatste Nieuws is een nieuw contract voor Ito bijna getekend.

De winger zou na Onuachu en Lucumi al de derde sterkhouder in een week zijn die een nieuw, verlengd contract tekent bij de Limburgers.