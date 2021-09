Carabao Cup: Manchester United uitgeschakeld, Chelsea heeft strafschoppen nodig om zich te kwalificeren voor de volgende ronde

Woensdagavond stonden opnieuw enkele wedstrijden op het programma in de Carabao Cup. Voor Manchester United zit het bekeravontuur er al op, want de Mancunians verloren in eigen huis met 0-1 van West Ham.

De Carabao Cup, vroeger ook wel bekend als de League Cup, is het eerste bekeravontuur voor de Engelse ploegen, want pas daarna wordt de FA Cup afgewerkt. In de Carabao Cup geven vooral de grote ploegen meestal de kans aan de jonge spelers en de bankzitters om zo toch matchritme op te doen.

Het was onder meer het geval bij Manchester United, waar bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo en Varane niet in de selectie zaten. De B-ploeg van de Engelse topclub was echter niet in staat om door te stoten, want Manchester United verloor met 0-1 van West Ham na een doelpunt van Lanzini.

Chelsea is wel door naar de volgende ronde, maar het kroop wel door het oog van de naald. Werner bracht Chelsea op voorsprong, maar Archer zorgde voor een 1-1 eindstand, waardoor strafschoppen moesten beslissen wie de winnaar werd. Chelsea haalde het daarin met 4-3.

Ook Arsenal, Leicester City en Tottenham kwamen woensdag in actie. Arsenal won met 3-0 van Wimbledon, Leicester City ging met 0-2 winnen op het veld van Milwall en Tottenham had strafschoppen nodig na een 2-2 gelijkspel tegen Wolverhampton. De Spurs haalden het in de strafschoppen met 2-3.