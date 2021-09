Kenny Rocha ziet KV Oostende niet kansloos tegen Anderlecht

KV Oostende krijgt zondag het bezoek van RSC Anderlecht. Kenny Rocha blikte al vooruit daar de wedstrijd op de website van KV Oostende.

"Anderlecht is natuurlijk een grote club met een rijke historie in België. Zo moeten we rekening houden met hun aanvallers. Ze combineren snelheid met een goede techniek, ik denk bijvoorbeeld aan iemand als El Hadj", stelt sterkhouder Kenny Rocha op de webstek van KVO.

KV Oostende kon al winnen van AA Gent en Racing Genk dit seizoen. Vorige weekend werden de drie punten thuisgehouden tegen Beerschot. Dus Rocha ziet zijn KVO niet kansloos tegen Anderlecht. "Met de juiste mentaliteit kunnen we de partij winnen. We zullen heel de wedstrijd over de juiste focus moeten beschikken", aldus Rocha.