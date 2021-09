De overvolle lijst van geblesseerden groeit nog verder aan bij AA Gent

De lijst met geblesseerden bij AA Gent wordt enorm lang. Na de training van vandaag kunnen ze nog iemand aan het lijstje toevoegen.

AA Gent mist eenr resem spelers in aanloop naar het duel tegen Cercle Brugge. Dat kan u HIER lezen. Na de training van vandaag kan Hein Vanhaezebrouck nog een nieuwe naam aan de lijst toevoegen.

Zo weet Het Nieuwsblad dat Tarik Tissoudali gekwetst uitviel op training. Hij heeft zich geblesseerd aan de knie. Over de ernst van de blessure is nog niets bekend maar het lijkt erop dat hij er tegen Cercle al niet bij zal zijn. Donderdag speelt AA Gent in de Conference League tegen Anorthosis Famagusta, het zal nog afwachten zijn of hij tegen dan fit geraakt.