RB Leipzig probeerde Club Brugge op een listige manier te slim af te zijn

Club Brugge trekt naar Leipzig voor het tweede groepsduel in de Champions League. De Duitse ploeg probeerde op listige manier informatie over blauwzwart in te winnen.

Club Brugge verraste met een 1-1-gelijkspel in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. In Leipzig is blauwzwart zeker niet kansloos.

De Duitse ploeg probeerde de voorbije dagen echter op slinkse wijze extra informatie over Club Brugge in te winnen.

“Bij Red Bull zijn ze alvast op hun hoede”, zegt trainer Alexander Blessin van KV Oostende bij Het Nieuwsblad. “Matthias Grote was vorig jaar mijn video-analist bij Oostende, maar werkt nu weer voor Leipzig. Via hem polsten ze al of ik geen data kon doorsturen van Club Brugge. Maar dat doen we niet.”