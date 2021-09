🎥 KV Oostende haalt meervoudige landskampioen van Anderlecht binnen

Een opmerkelijke transfer in de voetbalwereld. KV Oostende haalt namelijk een transfer aangekondigd van een absolute wereldtopper die overkomt van Anderlecht.

Net zoals KV Oostende zelf, geven we u nog wat tijd om te raden om wie het gaat. De persoon in kwestie is drievoudig Belgisch kampioen, vice-wereldkampioen en tweevoudig Benelux-kampioen.

Maar nee, het is geen voetballer, wel een Esporter met de naam Bryan Moeyaert. De kersverse aanwinst van KVO kwam meteen goed binnen bij zijn nieuwe club. De West-Vlaming won namelijk met 0-5 van Anderlecht.

Een voorbode voor straks?