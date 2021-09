"Deze keer wél tevreden van mijn invallers": Dury blij, maar de man van de match was toch een basisspeler

Het was een pittige derby in de Elindus Arena in Waregem. En aan het eind won niemand, maar er was wel een bepalende speler.

Francky Dury zag de wedstrijd kantelen door/met een aantal wissels. "Ik ben wel tevreden met de wissels. Doumbia gaf een paar fantastische passes en dat heeft ons kansen opgeleverd." "De vorige weken was ik niet tevreden van mijn invallers, nu heb ik wel spelers gezien die het team wilden vooruithelpen en steunen." Dompé Toch was het een basisspeler die het verschil maakte. Jean-Luc Dompé legde eerst achteruit als assist op Pletinckx en was ook de man die voor de strafschop zorgde. Zo had hij in de laatste tien minuten een soort van voet in beide doelpunten van Zulte Waregem. Tussendoor zou hij nog eens net naast trappen bij een andere kwieke dribbel.